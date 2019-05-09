В четверг, 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, по Киеву прошел "Бессмертный полк". Фото акции с высоты птичьего полета опубликовал "Апостроф".

Всего, по подсчетам организаторов, в шествии приняли участие 50 тысяч человек. Их путь проходил от станции метро "Арсенальная" до Вечного огня в парке Славы. На снимках виден масштаб мероприятия: людей было очень много, они занимали всю центральную и частично боковые аллеи парка.

Фото: apostrophe.ua

Напомним, "Страна" писала о том, как в День Победы по Украине прошагал Бессмертный полк.

Также мы публиковали фото, как в Одессе к Памятнику неизвестному матросу 9 мая возложили море цветов.