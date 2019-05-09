Лидеры европейских государств одобрили Совместную декларацию в Сибиу, где проходит Неформальный саммит глав государств.

По итогам переговоров в ходе Неформального саммита глав государств, который проходит 9 мая, в День Европы, в Румынии, принята Декларация Сибиу (по названию города - прим. ред.). Документ содержит 10 пунктов, так называемых, обещаний гражданам ЕС о будущем Европы.

Прежде всего, речь идет о совместной защите и приверженности европейскому образу жизни, а также демократии и верховенству права. Напомним, на в сегодняшнем неформальном саммите ЕС принимают участие руководители стран-членов Евросоюза. Они обсуждают стратегические направления развития Евросоюза.

Рнее "Страна" писала о том, что Евросоюз разрешил Украине называть черешню мелитопольской, а мед - карпатским. Полный список названий.

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