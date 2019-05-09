В четверг, 9 мая, в Одессе, как и в других городах Украины, прошли торжественные мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Жители города возложили цветы к Памятнику неизвестному матросу в парке Шевченко. Монумент посвящен памяти советских моряков, павших при защите и освобождении Одессы в годы Великой Отечественной войны. Цветов принесли настолько много, что они по своей высоте сравнялись с человеческим ростом.

Фото: "Страна"

Напомним, "Страна" писала о том, как в Одессе в День Победы радикалы пришли на шествие "Бессмертного полка". Они прошлись по Аллее славы в парке Шевченко перед участниками возложения цветов с портретами воинов Украинской повстанческой армии. Обе группы дошли до памятника, где начали перекрикиваться лозунгами.

Также мы сообщали, что в Украине 9 Мая за георгиевскую ленту наказали двух молдаван, жителя Кривого Рога и одессита.