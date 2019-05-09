Парламент Сингапура принял жесткий закон о борьбе с фейковыми новостями. Об этом , передает Al Jazeera.

Согласно закону, госорганы теперь имеют право потребовать внесения правок или удаления контента, а также блокировать сайты, распространяющие недостоверную общественно значимую информацию.

Кроме того, установлена уголовная ответственность за умышленное распространение фальшивой информации с максимальным наказанием в виде заключения под стражу до 10 лет и штрафа в размере до 1 млн сингапурских долларов (735 тысяч долларов или более 19 млн грн).

По словам министра внутренних дел Кей Шанмугам, "новый закон предоставит правительству инструменты для борьбы с ложными высказываниями в интернете, которые за считанные минуты могут нанести непоправимый вред".

Критики утверждают, что закон предоставляет государственным органам беспрецедентную власть и сдерживает свободу слова, и считают, что обязанность по определению недостоверной информации в последней инстанции должна быть возложена на частный сектор.

Ранее "Страна" писала о том, что полиция Киева расследует раздачу на улицах Киева фейковой газеты против Зеленского.

Также мы сообщали, что Насиров проиграл суд врачу, который назвал его диагноз фейком, и должен выплатить ему компенсацию.