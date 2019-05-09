По центру Запорожья сегодня, 9 мая, прошла колонна "Бессмертного полка" с красными знаменами, которую традиционно возглавили активисты с государственными флагами Украины. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

В четверг на площади Маяковского на акцию аналога "Бессмертного полка" - "Полка Победы", организованную экс-главой запорожской организации "Партии регионов" Андреем Ивановым, пришло около тысячи запорожцев. Часть из них была с красными знаменами Победы и фотографиями родственников погибших во время Второй мировой войны.

В то же время на площади также собрались их идеологические оппоненты с госфлагами и другой символикой Украины, среди которых были активисты патриотических организаций, волонтеры, ветераны Вооруженных сил Украины.

Обе колонны одновременно отправились по центральному проспекту Запорожья в сторону Аллеи Славы. Желто-голубая колонна возглавила процессию, а краснознаменная шествовала за ней. При этом правоохранительные органы не допустили полного слияния колонн (как это было в Запорожье 9 мая в прошлом году), разделив участников двух акций кордонами полиции и Нацгвардии.

Возле Аллеи Славы участники "Полка Победы" с песнями военных лет прошли через коридор из представителей патриотической акции, которые держали фотографии воинов Вооруженных сил Украины, погибших на Донбассе, а также пели гимн Украины и украинские песни. При этом участники обеих колонн не проявляли агрессии, хотя вступали друг с другом в словесные перепалки. Обе стороны беспрепятственно провели свои митинги на Аллее Славы.

Представители "Полка Победы" заявляли, что добьются возвращения имен советских военачальников декоммунизированным улицам Запорожья и не допустят "переписывания истории страны". В свою очередь проукраинские активисты в ходе своего митинга отметили, что преклонятся перед памятью воинов Второй мировой войны, погибших "хоть за советскую, но за Украину". Также запорожские историки рассказывали собравшимся историческую правду о той войне.

Фото: 061.ua

Сегодня Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Раньше она называлась Великой отечественной - но в 2015 году это определение отменили. Впрочем, оно и сейчас используется потомками тех, кто победил нацизм, изгнав немцев с территории Украины, СССР и ряда стран Европы.

"Страна" ведет онлайн-репортаж из Киева и других городов Украины, где празднуют День победы.

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