На неподконтрольной территории Донбасса прошли свои парады Победы к 9 мая, после которых состоялись акции "Бессмертного полка".

Так, в Донецке по центральной улице Артема прошли 1,5 тысячи "ДНРцев", а также около 60 единиц техники, в том числе и времен Второй мировой войны (РСЗО "Катюша", САУ Су-100, грузовик ГАЗ-АА "Полуторка"). Однако были там и более современные российские образцы: танки Т-64 и Т-72, БМП, РСЗО "Град" и многое другое.

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В Луганске парад прошел на Театральной площади. Проехала как раритетная техника времен Второй мировой войны, так и современная российская. Так, были показаны танки Т-72, БМП-2, БТР-80, САУ "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б", РСЗО "Град", ЗРК "Стрела-10" и прочее.

Фото: facebook.com

Сегодня Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Раньше она называлась Великой отечественной - но в 2015 году это определение отменили. Впрочем, оно и сейчас используется потомками тех, кто победил нацизм, изгнав немцев с территории Украины, СССР и ряда стран Европы.

"Страна" ведет онлайн-репортаж из Киева и других городов Украины, где празднуют День победы.

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