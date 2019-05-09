В четверг, 9 мая, в Харькове на Мемориале Славы проходили торжественные мероприятия в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Между участниками возложения цветов и шествия "Бессмертного полка" и пришедшими к памятнику радикалами произошли стычки.

К Мемориалу, где утром традиционно проходили торжественные мероприятия, пришло несколько десятков молодых людей, некоторые из них были в камуфляже "Национальных дружин", другие держали украинские и черно-красные флаги, также на месте были замечены представители "Правого Сектора". Они выкрикивали лозунги: "Слава Украине", "Бандера и Шухевич - герои Украины" и т.п. Участники "Бессмертного полка" пели "Катюшу".

В один из моментов представителю шествия брызнули в лицо из баллончика, в происходящее тут же вмешалась полиция, которая кордоном разделила радикалов и их противников. По словам националистически настроенных активистов, один из сторонников "Бессмертного полка" - молодой человек спортивного телосложения в черном спортивном костюме - спровоцировал конфликт. Также они заявили, что провокаторы украли один из флагов.

Кроме того, один из присутствующих у Мемориала людей требовал от полиции обратить внимание на георгиевскую ленту, что вызвало гнев у присутствующей пожилой женщины, она набросилась на мужчину, которого тут же окрестили провокатором и вытолкали из толпы.

Видео: YouTube/ Страна.ua

Напомним, в Одессе в День Победы радикалы также пришли на шествие "Бессмертного полка".

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