Полиция Киева составила админпротокол на лидера общественного объединения "Сила добра", мать погибшей экс-нардепа "Партии регионов" Елену Бережную за ношение футболки с запрещенной символикой. Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Киева Андрей Крищенко журналистам на брифинге в Киеве 9 мая, пишет Интерфакс-Украина.

"В предусмотренный законом срок до трех часов был составлен административный протокол", - сказал Крищенко. После этого, по его словам, женщина была отпущена.

Всего, по словам начальника столичного главка полиции, за использование запрещенной тоталитарной символики были составлены административные протоколы на трех человек.

Напомним, что в этот день возле станции метро "Арсенальная" в Киеве перед началом акции "Никто не забыт, ничто не забыто" по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне полиция задержала Елену Бережную за ношение футболки с изображением георгиевкой ленты.

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