В Казахстане 9 мая оказались заблокированы ссоцсети и сайты нескольких СМИ. Об этом сообщает агентство "Фергана" .

Как уточняет издание vlast.kz, чей сайт также подвергся блокировке, пользователям закрыт доступ к Facebook, Youtube, Instagram и Telegram.

Казахские СМИ связывают блокировку с митингами и шествиями, которые 9 мая в городах Казахстана должны пройти одновременно с поддерживаемой правительством акцией "Бессмертный полк". Накануне в Генпрокуратуре страны заявили, что привлекут к ответственности участников несанкционированных митингов.

Известно, что 1 мая в городах Казахстана также прошли акции протеста, участники которых потребовали провести честные и прозрачные выборы президента страны. Тогда МВД сообщило о задержании 80 человек.

Внеочередные выборы президента Казахстана объявили сразу после отставки Нурсултана Назарбаева, который руководил страной почти 30 лет. Они запланированы на 9 июня.

Ранее "Страна" писала о том, что в Казахстане впервые кандидатом в президенты зарегистрировали женщину.

Также мы сообщали, что президент Казахстана пожелал Владимиру Зеленскому успехов на благо Украины.