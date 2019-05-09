9 мая в марафоне "Наша Победа" на телеканале "Интер" известный украинский ученый, академик Борис Патон, которому в 2018 году исполнилось 100 лет, рассказал о своем отношении к Великой Отечественной войне.

Отец Бориса Патона Евгений в эвакуации усовершенствовал танк Т34, его изобретения позволили в несколько раз увеличить количество изготовленных танков и сделать более прочным сварной шов. Сам Борис во время войны работал с отцом на производстве Т34. А 22 июня 1941, когда началась Великая Отечественная война, он шел на защиту диплома.

"По бульвару Шевченко, как теперь он называется, с Тимофеевской улицы, где жили, спустились вниз, а в это время уже немцы бомбили авиазавод - был на Шулявке. Слава богу, в нас не попало. Получил диплом. Все было нормально. Я должен был попасть в Питер, где хотел работать и имел направление уже туда на работу. Но поскольку Питер подвергался бомбежке непрерывной, то закрыт был прием всякий. И меня перевели вместо Питера на завод в город Горький. Я проработал примерно полгода и меня мой отец, Евгений Оскарович, перевел в Нижний Тагил на Урал. Работал уже в Институте электросварки, который эвакуировался в Нижний Тагил и там получил крещение по производству корпусов танков Т34. Рекорд был 35 танков Т34 за одни сутки", - рассказал академик.

В интервью Борис Патон отметил, что "полностью отрицательно" относится к тому, что сейчас "переписывают историю, переименовывают улицы".

"Великая Отечественная, и я обязан сохранять это название и эту, по сути говоря, завоеванную победу. Я не могу согласиться с тем, что ее называют уже как угодно… Это действительно Великая Отечественная война со всеми трудностями, которые были, со всеми ошибками и недостатками, но это отрицать не нужно и не правильно. Поэтому я только стою на этой позиции и буду стоять пока ноги держат", - рассказал Борис Патон.

Напомним, в День Победы Зеленский сфотографировался на могиле деда-фронтовика.

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