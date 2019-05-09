Сегодня во время марша Бессмертного полка в Харькове мэр города Геннадий Кернес, который возглавил акцию, подтвердил, что проспект Григоренко в городе переименуют обратно в честь маршала Жукова, если соответствующая петиция наберет нужное количество голосов. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

При этом палатку атошников на площади города, в которой проводится сбор денег, Кернес назвал "мусором", который также надо убрать.

Присутствовавший там же нардеп от БПП Александр Грановский назвал себя "в душе харьковчанином", а также заявил, что надо помнить историю и не дать ее никому переписать. На вопрос "Страны", почему 8 мая так и не стало популярным, Грановский ответил, что каждый поддерживает тот праздник, который ему важен. А Кернес его перебил и сказал, что 9 мая более раскрученный праздник, поэтому и собирает много народу.

Напомним, что Кернес уже заявлял, что хочет вернуть декоммунизированному проспекту в Харькове имя маршала Жукова.

В то же время, у Зеленского не собираются начинать кампанию по переименованию декоммунизированных городов.