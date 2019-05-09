9 мая более 50 тысяч человек приняли участие в прошедшем в Киеве марше Бессмертного полка, который прошел от метро Арсенальная и закончился у Вечного огня в парке Славы. Такие данные сообщили организаторы шествия.

Уточним, что в марше Бессмертного полка прошли те, кто считает 9 мая Днем Победы. В минувшие годы эта акция собирала также десятки тысяч людей. Сегодня в связи с проведением этого мерприятия полиция усилила охрану общественного порядка в центре Киева.

Напомним, что марш Бессмертного полка прошел не только в столице, но в других городах УКраины.

Отметим, что Кернес возглавил Бессмертный полк в Харькове, но дорогу им преградили радикалы с портретами воинов УПА.

Также мы сообщали, что на фото и видео попало, как в Киеве радикалы и порохоботы пытались кошмарить участников Бессмертного полка.