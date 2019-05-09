С начала текущих суток, 9 мая, на Донбассе противник не обстреливал украинские позиции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Между тем, за минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения. Всего за это время против ВСУ было совершено 11 вооруженных провокаций, две из которых - из запрещенного минскими договоренностями вооружения - минометов 82 калибра.

Так, противники девять раз обстреливали украинские позиции в Павлополе, Марьинке, Богдановке, Старогнатовке, Лебединском и Опытном. Также огонь велся противником в районе Новотошковского и Железного.

По данным разведки вооруженных сил, 8 мая одного боевика убили, еще пятеро ранены.

Видео: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, 8 мая Киев сообщил, что на Донбассе противник в одностороннем порядке отменил режим прекращения огня.

Также мы писали, что 7 мая на Донбассе под обстрелом погиб украинский военный, еще двое были ранены.