В четверг, 9 мая, в Украине отмечают 74-ю годовщину Победы над нацизмом во Второй мировой войне. "Страна" следила за тем, что происходит в этот день в регионах, и отметила, что смена власти обозначила несколько главных тенденций в праздновании 9 мая в этом году.

Во-первых, это пониженная активность радикалов. В минувшие годы они успевали устроить несколько драк, было много задержаний. У стариков выхватывали из рук портреты, срывали ордена.

В этом году все гораздо спокойнее. Активность ультраправых ограничилась в основном перформансами. Исключением стал Харьков, где одному из организаторов "Бессмертного полка" брызнули в лицо из газового баллончика. В целом стычки были, но происходили они без фанатизма и серьезных последствий.

"Страна" уже рассказывала, что ультраправые сейчас находятся на распутье. Их поддерживала Банковая и СБУ, но там скоро появится новое руководство. Идеологические акции курировала именно администрация Порошенко. Которой теперь, видимо, не до того.

Второй интересный момент - это более смелое участие властей в акции "Бессмертный полк". Особенно это было видно по Харькову. Там во главе марша, который традиционно называют "промосковским", в числе прочих шел нардеп от БПП Александр Грановский. А мэр города Геннадий Кернес потребовал переименовать центральный проспект города в честь маршала Жукова.

Кернес - политик, тонко чувствующий меняющуюся конъюнктуру. Впрочем, какие именно вибрации он улавливает от новоизбранного президента Владимира Зеленского - загадка. Зе пока что ведет политику "и нашим, и вашим".

8 мая он опубликовал фото, где мирит ветерана ВОВ и связную УПА. А сегодня показал снимок с могилы своего дедушки-фронтовика, который сражался с немцами в Красной армии. При этом слов "победа" он написал в названии праздника с маленькой буквы и сравнил его с Днем Благодарения в США. Да и не забыл добавить про попытки "приватизации победы", в которых традиционно обвиняют Россию (характерно, что накануне о "приватизации" в контексте 9 мая, рассуждал и Петр Порошенко).

Третий элемент праздника - другое настроение у людей. Если в прошлые годы это были скорее акции против Порошенко и националистов, которые оскорбляли память Победы, то сейчас - это акции надежды на перемены.

Но пока непонятно - будет ли Зеленский менять политику своего предшественника. И если нет, то разочарование будет очень сильное. Что и скажется уже на ближайших выборах в Раду.

И четвертое - это продолжение дискурса на запрет всего, связанного с СССР. Несколько человек были задержаны за георгиевские ленты. Особенно поразила сцена, как напуганную старушку в советской пилотке окружили несколько полицейских и под крики "Фашисты!" вытолкали с марша.

В этом смысле Украина осталась "страной Порошенко", где под прессинг силовиков попадают не те, кто устраивает уличный террор (типа, С14), а люди с другими взглядами на историю.

Напомним "Страна" ведет прямую трансляцию о том, как Киев отмечает День Победы.

Также мы писали, что в Одессе в День Победы радикалы пришли на шествие "Бессмертного полка". В то же время в Харькове Кернес возглавил Бессмертный полк, а дорогу им преградили радикалы с портретами воинов УПА.