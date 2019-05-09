Президент США Дональд Трамп 8 мая подписал указ о введении дополнительных санкций против металлургического сектора Ирана. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на сообщение пресс-службы Белого дома.

"Год назад президент Трамп вышел из ложной, односторонней сделки с Ираном, и начал процесс восстановления санкций против режима-спонсора терроризма. Сегодня Президент Трамп накладывает дополнительные санкции на иранский металлургический сектор", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эти санкции касаются производства стали, алюминия, меди и железа. "Учитывая этот шаг, Соединенные Штаты уже ввели санкции в отношении трех крупнейших экспортных направлений Ирана - нефти, нефтепродуктов и металлургии", - добавили в Белом доме.

В администрации президента США объяснили, что вводят жесткие санкции против Ирана, так как режим продолжает "участвовать в разрушительной и дестабилизирующей деятельности". В частности, продолжает "развивать свой потенциал баллистических ракет и поддерживать терроризм".

Вашингтон предупреждает, что нарушители иранских санкций столкнутся с серьезными последствиями.

Напомним, 8 мая иранское правительство объявило о прекращении соблюдения части ограничений по своей ядерной программе, и пригрозило усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерной сделки не защитят Тегеран от санкций США.

Также мы сообщали, что в качестве предупреждения Ирану США направили на Ближний Восток авианосную группу и бомбардировщики.