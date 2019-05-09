В четверг, 9 мая, в парке Вечной Славы в Киеве митрополит Онуфрий совершил панихиду по всем погибшим в годы Второй мировой войны и поздравил украинцев с Днем Победы. Об этом свидетельствует видео, выложенное митрополитом Антонием в YouTube.

"Сегодня День великой Победы, которую совершил Сын Божий для того, чтобы людей освободить от зла. Мы сегодня молимся об упокоении тех вождей и воинов, которые положили свою жизнь на алтарь божественной любви, которые отдали свою жизнь для того, чтобы мы сегодня жили с вами. Пусть Господь упокоит их души в селениях праведных. Тех ветеранов, которые остались живы и сейчас между нами, пусть Бог благословит их здоровьем и всем, что нужно для земной жизни и спасения в жизни вечной. Всех поздравляю с днями Святой Пасхи и с Днем Победы! Христос Воскрес!" - сказал Онуфрий.

Видео: YouTube/ митрополит Антоний Паканич

Напомним, "Страна" публикует хронику событий, как в День Победы по Украине марширует Бессмертный полк.

Также мы ведем прямую трансляцию о том, как Киев отмечает День Победы.