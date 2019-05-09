Появилось видео, как в Москве 9 мая прошел парад ко Дню Победы. Запись выложил канал Москва 24 на Youtube-канале.

Во время парада власти показали российские танки Т-14 "Армата", зенитные ракетные системы С-400, ракетные комплексы "Ярс", боевые машины поддержки танков "Терминатор" и другую технику. Перед зрителями парада прошли более 13,6 тыс. военнослужащих.

В воздушной части парада должны были участвовать 56 самолетов и 18 вертолетов. Планировалось, что во время парада в Москве над Красной площадью пролетят стратегическая авиация (Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС), фронтовые бомбардировщики Су-24СМ и Су-34, вертолеты Ми-28Н, Ка-52, Ми-24 и другая техника, но воздушную часть парада в Москве отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

Видео: youtube.com

Напомним, президент РФ Владимир Путин перед парадом в Москве ко Дню Победы назвал Киев "одним из древних русских городов".

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