В четверг, 9 мая, нардепы от "Оппозиционной платформы - За Жизнь" в Киеве возложили цветы к Памятнику Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Во главе колонны, в которую вошли депутаты и ветераны был нардеп Юрий Бойко. Он поздравил украинцев с "праздником Великой Победы в Великой Отечественной войне".

"Этот праздник всегда будет жить в сердцах нашего народа. Мы никому не дадим приуменьшить подвиг украинцев, белорусов, россиян, всех народов Советского Союза, которые вместе победили нацизм. Это была Великая Победа", - сказал Бойко.

Во время шествия в руках у Бойко была фотография его деда, майора Елизара Александровича Рубана. Он сражался в составе 4-го Украинского фронта, закончил войну в Праге, был тяжело ранен. Среди его наград — Орден Красного Знамени и семь медалей.

Фото: platform.org.ua

Напомним, "Страна" в режиме онлайн описывает, как в День Победы по Украине марширует Бессмертный полк.

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