Продвигаемый украинскими властями День примирения 8 мая не вышел вчера в тренды Google по Украине. Об этом свидетельствуют данные итогов запросов.

Некоторые люди искали "8 мая праздник" или "красный мак", но не более. Это говорит о том, что основная масса населения не воспринимает этот день праздничным и не совсем понимает, кто с кем должен примиряться.

Фото: Страна.ua

Сегодня Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Раньше она называлась Великой отечественной - но в 2015 году это определение отменили. Впрочем, оно и сейчас используется потомками тех, кто победил нацизм, изгнав немцев с территории Украины, СССР и ряда стран Европы.

Главное мероприятие сегодняшнего дня - марш Бессмертного полка, который начался от метро Арсенальная и закончится у Вечного огня в парке Славы. По Киеву прошли те, кто считает 9 мая Днем победы Красной армии.

"Страна" ведет онлайн-репортаж из Киева и других городов Украины, где празднуют День победы.

Также читайте о том, как в Киеве радикалы и порохоботы пытаются кошмарить участников "Бессмертного полка".