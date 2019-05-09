Президент РФ Владимир Путин назвал Киев в числе "древних русских столиц". Об этом он сказал, выступая 9 мая по случаю Дня победы над нацизмом на Красной площади, передает ТАСС.

"Победа добывалась отвагой участников обороны древних русских столиц - Киева и Великого Новгорода, неустрашимостью защитников Смоленска, Одессы, Севастополя, беспредельной стойкостью жителей блокадного Ленинграда", - сказал Путин.

По его словам, подвиг ветеранов из разных стран "невозможно разделить". "Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков", - добавил российский президент.

Он заверил, что РФ продолжит развитие своего оборонного потенциала, но остается открытой к сотрудничеству с другими странами в борьбе с терроризмом, экстремизмом и неонацизмом. "Мы делали и будем делать все необходимое, чтобы обеспечить высокую боеспособность наших Вооруженных сил", - отметил Путин.

Напомним, что Путин поздравил с Днем победы всех украинцев, кроме Порошенко.

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