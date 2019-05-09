В четверг, 9 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский сфотографировался на могиле деда-фронтовика и опубликовал в соцсетях поздравления с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне, сравнив этот праздник с Днем благодарения.

"Сегодня - 9 мая. Это наш День Благодарения. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом - и победил. Просто благодарны всем - за возможность родиться и жить... С Днем победы над нацизмом.... "Будем жить", - написал Владимир Зеленский.

При этом в словосочетании "День Благодарности" Зеленский написал оба слова с большой буквы, а слово "победа" - со строчной.

"Война коснулась каждой украинской семьи. Вклад украинский в победу - огромный. Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев", - продолжил Зеленский, делая отсылку к словам президента РФ Владимира Путина, которые он произнес в 2011 году.

Тогда Владимир Путин заявил, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского союза. Таким образом, Зеленский продолжил свою онлайн-перепалку с президентом РФ.

Отметим, что День благодарения - традиционный американский праздник, в США его отмечают в четвертый четверг ноября. Этот день проводят в кругу семьи, также принято благодарить бога и друг друга за все хорошее, что случилось за последний год. Сам праздник впервые отметили в 1621 году, когда первые английские переселенцы после суровой и голодной зимы осенью взрастили богатый урожай, который помог им выжить.

Скриншот, фото: t.me/ze_team2019

Напомним, Зеленский в День примирения сфотографировался с советским ветераном и бывшей связной УПА.

Также "Страна" узнала, за что дед Зеленского, на могиле которого новоизбранный президент побывал в День Победы, получил Орден Красной Звезды.