Сегодня, 9 мая, полицейские по всей Украине наказывают за ношение запрещенных символов.

Так, двух граждан Молдовы не пустили в Украину украинские пограничники за незаконное перемещение символики, которая носит пропагандистский и провокационный характер, точнее за георгиевскую ленточку. Об этом 9 мая сообщает в четверг пресс-центр Госпогранслужбы.

В среду пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили двух граждан Молдовы - женщину и мужчину, которые ехали автомобилями через пункты пропуска "Паланка" и "Кучурган-авто", прихватив с собой запрещенную символику - георгиевские (гвардейские) ленты. В обоих случаях иностранцам пограничники отказали в пропуске через госграницу и на три года запретили въезд на территорию Украины. В Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков правонарушения.

Также сегодня утром 64-летнему жителю Кривого Рога полицейские составили админпротокол по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты). Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области. За публичное ношение георгиевской ленты предусматриваются штрафы в размере 850-2550 грн.

Кроме того, в Одессе с Аллеи Славы полицейские увезли в Приморский райотдел 34-летнего мужчину, который гулял с георгиевской лентой, сообщает Думская.

Напомним, что Елену Бережную сегодня задержали в центре Киева за футболку в цветах георгиевской ленты.

Также читайте, что в апреле молдаванину запретили на 3 года въезд в Украину из-за георгиевской ленточки в автомобиле.