Во Львове мужчина бросил яйцо на гранитный орден Отечественной войны. Полиция составила на него админпротокол. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на слова начальника отдела коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области Светланы Добровольский.

"Сотрудники полиции установили, что яйца на гранитный орден на Марсовом поле бросал 34-летний житель Львова. На него составили протокол за мелкое хулиганство", – сказала она. По словам Добровольской, в целом на Марсовом поле и Холме Славы нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Отметим, что на Марсовом поле и на Холме Славы во Львове похоронены бойцы Красной армии и войск НКВД.

Напомним, "Страна" ведет хронику событий о том, как по Украине марширует Бессмертный полк. Так, в Харькове его возглавили Кернес, Грановский и Рабинович. А в Киеве радикалы и порохоботы пытаются кошмарить участников марша.