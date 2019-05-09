В четверг, 9 мая, в Одессе, как и по всей Украине, проходят торжественные мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. На Аллее славы в парке Шевченко проходят шествие "Бессмертного полка" и возложение цветов. Об этом пишет "Думская".

Праздничные мероприятия начались с самого утра. К мемориалу "411 батарея" возлагают цветы. Подъезды к Аллее славы в парке Шевченко перекрыты полицией, а граждан пропускают через фильрационно-пропускные пункты.На месте присутствовали мэр Одессы Геннадий Труханов и его предшественник Руслан Боделан.

Около 11:00 по парку пошел "Бессмертный полк". В шествии приняли участие около 200 человек во главе с известным пророссийским деятелем Морисом Ибрагимом. Перед участниками "полка" собрались националистически настроенные молодые люди с портретами воинов Украинской повстанческой армии. Обе группы дошли до памятника, где начали перекрикиваться лозунгами. Звучали, в том числе, такие: "Слава Украине" с одной стороны и "Одесса русский город", "Донбасс, мы с тобой", "Бандеровские бесы, вон из Одессы".

Также сообщается о том, что в парке на Аллее славы правоохранители задержали мужчину за ношение георгиевской ленты. Его отвезли в Приморский отдел полиции, где в отношении него будут составлен протокол об административном правонарушении.

Фото, видео: "Думская"

Напомним, Кернес, Грановский и Рабинович возглавили Бессмертный полк в Харькове. Дорогу им преградили радикалы с портретами воинов УПА.

Также "Страна" писала о том, как Киеве радикалы и порохоботы пытаются кошмарить участников "Бессмертного полка".