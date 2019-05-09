В Украине 10 мая будет преобладать влажность с периодическими дождями. Однако будут и регионы, где ожидается сухая погода. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Telegram.

"Очередная порция влаги придет с запада Европы. В восточных областях и на юго-востоке побудет преимущественно сухая погода и высокая температура воздуха в Украине, до +17... +20 градусов. На остальной территории в течение дня ожидается +13 +18 градусов, на Западе +10 +15 градусов", - пишет синоптик.

В Киеве 10 мая периодически будет дождь или туман, днем ​​столбики термометров будут колебаться от +15 до +17 градусов. "Пока беспрекословного сухого периода с устойчивым антициклоном не видно. Поэтому берите зонты, выставляйте цветы ближе к открытому окну, они любят дышать влажным воздухом", - подытожила Диденко.

Фото: t.me/ Погода від Наталки Діденко

Напомним, что в День Победы на западе Украины будет сухо и прохладно, а на востоке - дожди и до +22.

Также мы писали о том, что во Львове ночью похолодает до +2, в Киеве сухо, в Харькове - теплые майские грозы.