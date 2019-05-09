9 мая в Харькове проходят мероприятия в честь Дня победы. Утром на мемориале славы собралось несколько тысяч человек, чтобы возложить цветы возле монумента. Большую часть шествия наполняли участники "Бессмертного полка", которые пришли с портретами своих близких времен Второй мировой, другая часть людей в руках несла цветы.

Колонну возглавили ветераны войны, а также городской глава Геннадий Кернес. Рядом с мэром были и народные депутаты, такие, как Александр Грановский (БПП) и Вадим Рабинович (Оппозиционная платформа - За жизнь!).

Примечательно, но за 50 метров до места возложения цветов дорогу колонне преградили порядка 20 радикально настроенных людей. Часть из них была в камуфляжной форме с надписью "Национальные дружины", некоторые несли портреты участников УПА. Молодые парни возрастом 17-25 лет на некоторое время "возглавили" колонну, но подойдя к вечному огню разошлись по две стороны, тем самым дав возможность участникам основного шествия возложить цветы.

На мемориале прошло небольшое концертное поздравление для ветеранов войны, а позже и пехотный марш. Дальнейшее возложение цветов проходило под перекличку двух сторон события - одни кричали "Спасибо деду за победу" и "Фашизм не пройдет!" Другие же скандировали "Слава Украине" и "Бандера, Шухевич – наши герои!"

Совместно с политиками на мемориале представители УПЦ провели панихиду о погибших во Второй мировой, после чего официальная делегация ушла.

На протяжении дня к мемориалу Славы продолжают прибывать люди, которые также решили посетить память погибших.

Не обошлось в Харькове и без столкновений. Первая предпосылка к ним возникла на входе к мемориалу, когда один общественный активист заметил на портрете одного из участников "Бессмертного полка" напечатанную версию георгиевской ленты. Активист требовал вызвать наряд полиции, но его оттеснили сами участники шествия, даже не дав тому возможности зайти на территорию мемориала.

А вот силовое столкновение произошло уже возле вечного огня, когда один из радикалов после выкрика "Бандера, Шухевича – наши герои!" получил удар от кого-то в толпе. Полиция мгновенно стала кордоном между радикалами и "Бессмертным полком", применив слезоточивый газ. Позже полиция вывела в сторону от основного эпицентра событий несколько радикалов для выяснения сложившейся ситуации.

В целом в городе царит праздничное настроение, на территории мемориала люди поют песни советских и военных лет: "Катюша", "Священная война" и другие. Также в Харькове ожидаются концерты для ветеранов в парке им.М.Горького, возле оперного театра и на памятных местах в разных районах города и области.

Все фото: Ольга Волкова/ "Страна"

Напомним, "Страна" ведет хронику событий о том, как по Украине марширует Бессмертный полк.

Также мы ведем трансляцию, как Киев отмечает День Победы.