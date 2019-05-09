Высший суд Черногории заочно приговорил двух россиян 15 и 12 годам заключения за подготовку государственного переворота в стране, передает ТАСС.

По версии следствия, Эдуард Шишмаков и Владимир Попов участвовали в перевороте. Лидеры черногорской оппозиции Андрия Мандич и Милан Кнежевич по тому же делу приговорены к пяти годам лишения свободы. Ранее Мандич и Кнежевич неоднократно заявляли, что сам процесс политически мотивирован, а черногорские власти сводили с оппозицией счеты.

В Черногории Мандич и Кнежевич обвинялись в подготовке госпереворота при содействии Москвы. По мнению правительства, он был направлен против курса премьер-министра Мило Джукановича и политики вступления в НАТО.

Напомним, что Черногория официально стала новым членом НАТО.

Также мы писали о том, что в Черногории прокурор требует максимального наказания для россиян, которых обвиняют в попытке переворота.