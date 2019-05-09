В День Победы, 9 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский поехал в Кривой Рог и сфотографировался на могиле деда-фронтовика Семена Ивановича. "Стране" стали известны подробности о подвиге Семена Зеленского.

В соответствии с информацией в базе "Память народа", Семен Иванович Зеленский родился в Кривом Роге в 1924 году. Во время Второй мировой войны он был командиром минометного взвода, а потом командиром стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии. В 1944 году он получил два ордена Красной звезды. Войну закончил в звании гвардии лейтенанта.

На сайте есть также описание подвига дедушки Владимира Зеленского.

"Товарищ Зеленский Семен Иванович в боях с 23 января по 9 февраля 44 года своим минным взводом подавил огонь минбатареи, двух станковых пулеметов и трех ручных пулеметов... 1 февраля за селом Александровка... уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров.... Отбил 4 атаки и занял трофейный склад", - сказано в документе.

Также описывается случай, когда Семен Зеленский, увидев подбитого танкиста, приказал бойцу своего взвода занять танк и оттуда вести огонь из пулемета по атакующей пехоте противника.

Владимир Зеленский на могиле деда. Фото: t.me/ze_team2019

Напомним, Зеленский в День примирения сфотографировался с советским ветераном и бывшей связной УПА.

"Страна" писала о том, что известно об этом фронтовике с плакатов.