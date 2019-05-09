В Киеве уже более часа идет шествие Бессмертного полка. Люди двинулись от метро Арсенальная к Аллее Славы. В руках они держат портреты своих родственников, которые воевали с гитлеровцами, а также плакаты "Никто не забыт и ничто не забыто". Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Фото: Страна.ua

По Киеву идут те, кто считает 9 Мая Днем победы Красной армии.

Фото: Страна.ua

Против акции "Бессмертный полк" выступают националисты и радикалы. У Стеллы противники начали перекрикивать друг друга. Националисты кричат "Слава Украине!", а участники марша: "Фашизм не пройдет!"

Видео: youtube.com

Или, например, известный порохобот Денис Антипов вышел на акцию с портретом порнозвезды Саши Грей.

Фото: Страна.ua

Напомним, сегодня Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Раньше она называлась Великой отечественной - но в 2015 году это определение отменили. Впрочем, оно и сейчас используется потомками тех, кто победил нацизм, изгнав немцев с территории Украины, СССР и ряда стран Европы.

"Страна" ведет онлайн-репортаж из Киева и других городов Украины, где празднуют День победы.

Также читайте о том, что полиция в Киеве вывела из колонны "Бессмертного полка" пенсионерку с красной звездой.