В Киеве радикалы и порохоботы пытаются кошмарить участников "Бессмертного полка". Фото и видео
В Киеве уже более часа идет шествие Бессмертного полка. Люди двинулись от метро Арсенальная к Аллее Славы. В руках они держат портреты своих родственников, которые воевали с гитлеровцами, а также плакаты "Никто не забыт и ничто не забыто". Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Фото: Страна.ua
По Киеву идут те, кто считает 9 Мая Днем победы Красной армии.
Фото: Страна.ua
Против акции "Бессмертный полк" выступают националисты и радикалы. У Стеллы противники начали перекрикивать друг друга. Националисты кричат "Слава Украине!", а участники марша: "Фашизм не пройдет!"
Видео: youtube.com
Или, например, известный порохобот Денис Антипов вышел на акцию с портретом порнозвезды Саши Грей.
Фото: Страна.ua
Напомним, сегодня Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Раньше она называлась Великой отечественной - но в 2015 году это определение отменили. Впрочем, оно и сейчас используется потомками тех, кто победил нацизм, изгнав немцев с территории Украины, СССР и ряда стран Европы.
"Страна" ведет онлайн-репортаж из Киева и других городов Украины, где празднуют День победы.
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