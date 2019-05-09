В четверг, 9 мая, Владимир Зеленский выложил в соцсетях фото, на котором запечатлен новоизбранный президент на могиле своего деда-фронтовика Семена Зеленского.

"Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Мы должны быть благодарными им каждый день", - сообщил Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что 9 мая - это, прежде всего, день благодарности тем героям, которые смогли победить нацизм, благодаря которым каждый из нас имел возможность родиться.

"Война коснулась каждой украинской семьи. Вклад украинский в победу - огромный. Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев", - говорится в заявлении.

Скриншот, фото: t.me/ze_team2019

Напомним, Зеленский сфотографировался с любимым ветераном Порошенко. "Страна" писала о том, что известно о фронтовике с плакатов.

Также "Страна" ведет прямую трансляцию о том, как Киев отмечает День Победы.