Сегодня, 9 мая, на границе Украины и Польши в четырех из семи пунктов пропуска образовались очереди, в которых стоят почти 300 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

"Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами по состоянию на 09:00. Республика Польша: "Устилуг" - 0, "Угринов" - 50, "Рава-Русская" - 70, "Грушев"- 0, "Смильница" – 0, "Шегини" - 40, "Краковец" - 110 ", - говорится в сообщении.

По данным Западного регионального управления, очередей нет на границе с Молдовой и Румынией. На границе со Словацкой Республикой в ПП "Ужгород" находится 15 автомобилей, без очередей в ЧП "М. Березный". Относительно границы с Венгрией, то из пяти пунктов пропуска очереди только на ПП "Тиса" - 80 авто и ПП "Вилок"- 20.

Фото: facebook.com

Напомним, что три дня назад произошел коллапс на границе с Венгрией и Словакией.

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