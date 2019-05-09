Смена президента - это угроза для безопасности Украины, а проведение досрочных выборов в Верховную Раду может оказаться безответственным шагом. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает УНН.

"Смена президента несет ряд вызовов для безопасности Украины и продолжения реформ. Проведение досрочных парламентских выборов, как это обсуждается сейчас, может стать безответственным шагом ", - сказала она.

Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что приоритетами Украины остается сохранение последовательного, активного и существенного диалога с партнерами в ЕС и НАТО во время переходного периода. Она в очередной раз подчеркнула, что существует широкий консенсус украинского общества о продлении европейского и евроатлантического курса страны.

По словам Климпуш-Цинцадзе, Кабмин ожидает сотрудничества и полного взаимодействия от новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по имплементации реформ и курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Напомним, Сергей Кривонос рассказал, чего ожидать накануне парламентских выборов.

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