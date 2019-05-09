В Ровенской области пьяный 34-летний водитель грузовика спровоцировал ДТП с микроавтобусом и пытался скрыться, двое пострадавших находятся в больнице.

Об этом передает пресс-служба полиции области.

Авария произошла 9 мая около 04.00 на автодороге "Киев-Чоп". Правоохранители установили, что вблизи села Большая Омеляна 34-летний водитель грузового автомобиля Volvo, двигаясь в направлении Львова, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Volkswagen LT35. После этого, не останавливаясь, водитель грузовика продолжил движение, пытаясь скрыться с места происшествия.

Фото: rv.npu.gov.ua

На линию 102 о происшествии сообщили очевидцы, которые предоставили ориентирование на автомобиль и направление его движения. Уже через несколько километров от места совершения ДТП, экипаж патрульных полицейских заметил грузовик с механическими повреждениями и подал требование остановиться.

За рулем автомобиля полицейские обнаружили жителя Волынской области, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не мог ничего объяснить. От прохождения процедуры освидетельствования мужчина отказался.

Фото: rv.npu.gov.ua

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 51-летний водитель и 30-летний пассажир микроавтобуса, жители Ивано-Франковской области. По предварительной информации у них диагностировали переломы конечностей. Они находятся в больнице.

По факту нарушения правил дорожного движения начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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