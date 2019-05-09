В случае, если перед парламентскими выборами осенью 2019 года российская сторона спровоцирует обострение ситуации, украинская армия готова дать отпор.

Об этом рассказал заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос в интервью "Голосу Америки".

"Украинская армия готова противостоять (российскому вмешательству в киберпространство и обострению на Востоке - Прим. Ред.). Опыт она имеет большой, она имеет достаточно высокий уровень и профессионализма, и патриотизма. Она способна предоставить отпор попыткам России расшатывать ситуацию внутри государства", - сказал Кривонос.

Он добавил, что накануне выборов Россия усилит информационные атаки и давление на общество, противостоять которым необходимо всем украинцам.

"Также мы рассматриваем возможные вопросы информационного воздействия, продолжение активной информационной операции со стороны РФ на население Украины. И главная задача информационной операции - это расшатать ситуацию внутри страны руками и мозгом самых украинцев. Это четко нужно понимать каждому украинцу. К сожалению, в определенных моментах обострение определенных противоречий идет только на пользу РФ", - сказал Сергей Кривонос.

Напомним, Кривонос откажется возглавить Генштаб или Минобороны, если Зеленский предложит.

Также мы писали, что на президентских выборах Сергей Кривонос снял свою кандидатуру в пользу Петра Порошенко.