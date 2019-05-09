В Днепропетровской области возле Кривого Рога неизвестные забросали камнями два автобуса. Об этом сообщает полиция области.

ЧП произошло 9 мая около 06.00 утра в районе остановки с. Новоселовка на трассе Кривой Рог - Днепр.

"Установлено, что во время движения двух автобусов из г. Кривой Рог в г. Днепр неизвестные лица начали бросать по транспортным средствам камни. В результате были повреждены лобовые и задние стекла", - сообщили в полиции.

Фото: opposition.org.ua

Проводится опрос свидетелей происшествия и установление лиц, которые могут быть причастны к хулиганским действиям. "Полиция обращается ко всем участникам массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне не допускать провокаций и соблюдать закон", - говорится в сообщении.

Фото: opposition.org.ua

В то же время, пресс-служба "Оппозиционного блока" сообщила, что под Кривом Рогом возле села Широкое неизвестные в балаклавах забросали камнями людей, которые направлялись на празднование Дня Победы.

Сегодня Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Раньше она называлась Великой отечественной - но в 2015 году это определение отменили. Впрочем, оно и сейчас используется потомками тех, кто победил нацизм, изгнав немцев с территории Украины, СССР и ряда стран Европы.

"Страна" ведет онлайн-репортаж из Киева и других городов Украины, где празднуют День победы.

Также мы писали о том, что ожидается, что в массовых мероприятиях в Украине 8 и 9 мая примут участие 220 000 человек.