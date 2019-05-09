В Кировоградской области авто слетело с моста в реку и перевернулось, водитель погиб. Фото
В среду, 8 мая, в Кировоградской области произошло смертельное ДТП: автомобиль слетел в реку с моста и перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Кировоградской области.
Трагедия произошла на автодороге между селами Шмидово и Трояново Новомиргородского района. Автомобиль слетел с моста в реку и перевернулся, 58-летний водитель машины погиб. На место происшествия прибыли спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части, полицейские. Они с помощью местных жителей вытащили автомобиль Fiat из воды.
Обстоятельства и причины ДТП на данный момент выясняют эксперты.
Фото: kr.dsns.gov.ua
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