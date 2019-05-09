Перед началом акции "Бессмертный полк" в центре Киева была задержана мать погибшей экс-нардепа "Партии регионов" Елена Бережная. Об этом сообщает РБК-Украина.

Женщина пыталась пройти на периметр проведения марша в футболке в цветах георгиевской ленты. После перепалки и отказа прекратить правонарушение Бережная была задержана полицейскими. Кстати, Бережная является одним из организаторов акции "Бессмертного полка".

Это уже не первый известный инцидент на мероприятии. Полиция также вывела из колонны "Бессмертного полка" пенсионерку с красной звездой.

Сегодня Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Раньше она называлась Великой отечественной - но в 2015 году это определение отменили. Впрочем, оно и сейчас используется потомками тех, кто победил нацизм, изгнав немцев с территории Украины, СССР и ряда стран Европы.

Главное мероприятие этого дня - марш "Бессмертного полка", который начался от метро Арсенальная и закончится у Вечного огня в парке Славы. По Киеву пройдут те, кто считает 9 мая Днем победы Красной армии. Таких людей, как показали минувшие годы, очень много.

"Страна" ведет онлайн-репортаж из Киева и других городов Украины, где празднуют День победы.

Также мы писали о том, что в Киеве полиция усилила охрану акции "Бессмертный полк", центр города перекрыт.