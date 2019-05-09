В четверг, 9 мая, в Киеве состоялся крестный ход в память о погибших во Второй мировой войне, организованный Украинской православной церковью. Об этом сообщает 112 Украина.

Крестный ход начался около 10:00, в нем принимают участие клирики Украинской православной церкви, студенты Киевской духовной академии и семинарии и прихожане. Всего насчитывается несколько сотен участников. Во главе колонны - митрополит Онуфрий.

До начала шествия он совершил панихиду по всем погибшим в годы Второй мировой войны. После этого колонна направилась к Вечному огню.

Кроме того, 9 мая во всех храмах Украинской православной церкви будут совершены заупокойные богослужения по погибшим в годы Второй мировой и молебны за защитников Родины.

Напомним, в День Победы по Украине марширует Бессмертный полк.

Также "Страна" ведет прямую трансляцию о том, как Киев отмечает День Победы.

