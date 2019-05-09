День Победы в Киеве. Прихожане УПЦ прошли крестным ходом к Вечному огню
В четверг, 9 мая, в Киеве состоялся крестный ход в память о погибших во Второй мировой войне, организованный Украинской православной церковью. Об этом сообщает 112 Украина.
Крестный ход начался около 10:00, в нем принимают участие клирики Украинской православной церкви, студенты Киевской духовной академии и семинарии и прихожане. Всего насчитывается несколько сотен участников. Во главе колонны - митрополит Онуфрий.
До начала шествия он совершил панихиду по всем погибшим в годы Второй мировой войны. После этого колонна направилась к Вечному огню.
Кроме того, 9 мая во всех храмах Украинской православной церкви будут совершены заупокойные богослужения по погибшим в годы Второй мировой и молебны за защитников Родины.
Напомним, в День Победы по Украине марширует Бессмертный полк.
Также "Страна" ведет прямую трансляцию о том, как Киев отмечает День Победы.