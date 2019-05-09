На марше Бессмертного полка в Киеве, который сегодня, 9 мая, начался от метро Арсенальная и закончится у Вечного огня в парке Славы, уже произошел инцидент, сообщает корреспондент "Страны".

На видео, снятым нашим изданием, видно, что пенсионерку с красной звездой на пилотке несколько полицейских окружили и силой вывели из толпы. Снять пилотку женщина отказалась. В полиции заявили, что у женщины провокационные плакаты и тоталитарная символика.

Напомним, сейчас по Киеву проходят те, кто считает 9 мая Днем победы Красной армии. Таких людей, как показали минувшие годы, еще много.

"Страна" ведет хронику событий празднования 9 мая в Киеве.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве полиция усилила охрану акции "Бессмертный полк", центр города перекрыт.

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