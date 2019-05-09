Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, как впервые в жизни испек хачапури. Соответствующий пост он выложил на своей странице в Facebook.

"Впервые в жизни выпек хачапури собственными руками... в Америке. И кстати, вкусно вышло", - написал он.

Действия разворачиваются в ресторане "New Georgian House". На снимках к посту видно, как Михаил Саакашивили в перчатках за столом смазывает маслом будущий хачапури, а также стоит возле печи, где, очевидно, выпекается традиционное грузинское блюдо. Судя по всему, экс-президент Грузии приготовил хачапури по мегрельски.

Скриншот, фото: Facebook/ Mikheil Saakashvili

Напомним, Путин порекомендовал Зеленскому вернуть в Украину Саакашвили.

Также мы писали, что Саакашвили ответил на предложение Путина вернуть его в Украину.