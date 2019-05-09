Резервный банк Австралии напечатал около 40 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов с опечаткой в слове "ответственность", передает ВВС.

Ошибка скрывалась в мелком шрифте и купюры были запущены в оборот. Вместо слова "responsibility" (ответственность - англ.) на деньгах написали "responsibilty". При этом в Банке Австралии сообщили, что все банкноты с опечаткой остаются действительны. Как отмечают СМИ, общая стоимость купюр с опечаткой составляет 2,3 миллиарда австралийских долларов.

Фото: bbc.com

Фото: instagram.com

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