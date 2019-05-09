В команде будущего президента Украины Владимира Зеленского сейчас подбирают людей на ключевые должности. Об этом в интервью Цензору заявил советник Зеленского, адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан.

Так, Богдан не сообщил, кто из советников на какие должности претендует. "Мы все - советники Владимира Зеленского. Год назад у нас была договоренность: не раздавать должности до победы, до момента получения самой возможности раздавать эти должности", - отметил Богдан.

Он привел пример распределения должностей при Викторе Ющенко. "Есть классный пример - опыт комады Ющенко, когда еще и выборы не выиграли, а уже все перессорились за должности. И так 5 лет в той ссоре и прошли", - отметил советник.

Богдан отметил, что для членов команды Зеленского важна идеология, а не должности. "Названия должностей - это не принципиально", - подчеркнул он. По словам Богдана, у Зеленского есть понимание того, сколько должностей надо сразу заполнить профессиональными людьми.

"Собеседования уже проходят, Владимир встречается с большим количеством людей, претендентов. Но какие люди какие должности займут - это уже только в голове у Зеленского", - отметил Богдан.

Богдан заявил, что советники Зеленского изучают различные варианты: есть категории, которые напрямую зависят от президента, как начальник Генштаба, который назначается указом президента, а есть министр обороны, которого надо проводить через Верховную Раду.

"Я так понимаю, что некоторые вакансии Владимир для себя уже закрыл, некоторые ищем. Но в любом случае решение будет, когда Зеленский уже будет в Администрации президента, когда у него будет доступ ко всем информационным ресурсам государства: базам СБУ, МВД, НАПК. Эти данные важно учитывать при кадровых назначениях", - отметил Андрей Богдан.

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