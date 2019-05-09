В Киеве полиция усилила охрану акции "Бессмертный полк", центр города перекрыт
В четверг утром, 9 мая, полиция усилила охрану общественного порядка в центре Киева, где запланировано проведение марша "Бессмертного полка". Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Фото: Страна.ua
По данным корреспондента, у входа в метро Арсенальная большое число полицейских и нацгвардейцев, всех сомнительных лиц обыскивают и проверяют сумки. Также несколько десятков копов дежурят позади станции.
Фото: Страна.ua
На месте продается очень много цветов, но участников акции пока не очень, впрочем, как и их оппонентов. Формировать колонну начнут в 10.00, и напомним, что ранее полиция анонсировала массовые мероприятия.
Кстати, ряд улиц в центре Киева уже перекрыт для движения транспорта в связи с мероприятиями ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Так, с 5 утра перекрыто движение на улицах Грушевского (от переулка Крепостного до улицы Арсенальной), Московской (от Кловского спуска до площади Арсенальной), Мазепы (от площади Арсенальной до улицы Лаврской), Н. Омеляновича-Павленко, Лаврской (от улицы Мазепы до улицы Цитадельной).
Ранее "Страна" сообщала, как в Киеве полиция перекроет движение на 9 мая.
"Страна" ведет хронику-онлайн как по Украине марширует Бессмертный полк.