В четверг утром, 9 мая, полиция усилила охрану общественного порядка в центре Киева, где запланировано проведение марша "Бессмертного полка". Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Фото: Страна.ua

По данным корреспондента, у входа в метро Арсенальная большое число полицейских и нацгвардейцев, всех сомнительных лиц обыскивают и проверяют сумки. Также несколько десятков копов дежурят позади станции.

Фото: Страна.ua

На месте продается очень много цветов, но участников акции пока не очень, впрочем, как и их оппонентов. Формировать колонну начнут в 10.00, и напомним, что ранее полиция анонсировала массовые мероприятия.

Кстати, ряд улиц в центре Киева уже перекрыт для движения транспорта в связи с мероприятиями ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Так, с 5 утра перекрыто движение на улицах Грушевского (от переулка Крепостного до улицы Арсенальной), Московской (от Кловского спуска до площади Арсенальной), Мазепы (от площади Арсенальной до улицы Лаврской), Н. Омеляновича-Павленко, Лаврской (от улицы Мазепы до улицы Цитадельной).

Ранее "Страна" сообщала, как в Киеве полиция перекроет движение на 9 мая.

"Страна" ведет хронику-онлайн как по Украине марширует Бессмертный полк.