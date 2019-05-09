Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию об обратном переименовании проспекта имени Петра Григоренко в проспект имени маршала Жукова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кернес также призвал поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы в городе палатку по сбору помощи украинским военным. "На эту палатку на пл. Свободы смотреть действительно уже невозможно. Грязная, с какими-то фрагментами снарядов, сама уже тоже взрывалась не один раз. Лично я - за то, чтобы ее убрать", - написал Кернес.

По его словам, ситуация с проспектом, который раньше носил имя советского маршала Георгия Жукова, а позже был назван именем репрессированного в СССР генерала, правозащитника, украинца Петра Григоренко - "сложнее". "Оба - достойны увековечивания. Но спросите тех немногих ветеранов - кого они называли маршалом Победы? И, конечно же, его (Жукова - Прим. Ред.) заслуги в разгроме фашизма - переоценить невозможно", - считает мэр Харькова.

Он призвал жителей города поддержать петиции. "Я обещаю вам, в случае, если они наберут пять тысяч и более голосов - предложенное в них не останется на бумаге", - добавил Кернес. Он также назвал "перепатриотами", кто в комментариях охарактеризовал его пост как "ватный".

Фото: facebook.com

Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.

Ранее "Страна" сообщала, что накануне 9 мая Кернес потребовал у полиции взять под охрану памятники борцам с фашизмом.

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