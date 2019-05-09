Сегодня Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Раньше она называлась Великой отечественной - но в 2015 году это определение отменили. Впрочем, оно и сейчас используется потомками тех, кто победил нацизм, изгнав немцев с территории Украины, СССР и ряда стран Европы.

Главное мероприятие этого дня - марш Бессмертного полка, который начнется от метро Арсенальная и закончится у Вечного огня в парке Славы. По Киеву пройдут те, кто считает 9 мая Днем победы Красной армии. Таких людей, как показали минувшие годы, очень много.

А в этом году их, по всей видимости, уже открыто поддержат власти ряда городов на юго-востоке Украины.

Против акции "Бессмертный полк" выступают националисты и радикалы - они обычно устраивают свои перфомансы на пути следования марша. Так было каждый год - и посмотрим, как будет в этом.

"Страна" ведет онлайн-репортаж из Киева и других городов Украины, где празднуют День победы.

12:37 В поздравлении Зеленского с 9 мая есть два момента.

Первый - он назвал День победы "нашим днем благодарения", сделав явную отсылку к американскому празднику, который вообще не связан с войной.

Второе - не удержался и упрекнул Путина, который когда-то сказал, что войну РФ бы выиграла и без Украины.

Шпильки Зеленского в адрес РФ уже становятся визитной карточкой его появлений в эфире.

12:33 Кернес и Рабинович в Харькове закусывают с ветеранами.

12:29 В Харькове брызнули слезоточивым газом в лицо организатору "Бессмертного полка" Юрию Деркачу, передает паблик "Право и контроль".

12:26 В Днепре в участников "Бессмертного полка" бросили банки с красной краской, передает паблик "Жизнь Днепра".

12:20 В Одессе на Аллее славы задержали мужчину с георгиевской ленточкой.

12:02 Создатель "Миротворца" Антон Геращенко, который в последнее время дрейфует от радикальной риторики и хвалит Владимира Зеленского, опубликовал в Facebook отрывок из фильма "В бой идут одни старики".

11:57 Арсений Яценюк в Facebook ни слова не сказал о Дне победы, зато поздравил Израиль с днем независимости.

Напомним, что в 2015 году Яценюк в интервью немецким СМИ заявил, что в 1941 году Советский Союз напал на Украину и Германию.

11:52 Порохоботы кошмарят участников Бессмертного полка. Видео "Страны".

11:46 В Харькове проходят мероприятия в честь 9 мая. Утром на Мемориале славы собралось несколько тысяч человек, чтобы возложить возле монумента.

Шестивие ведут участники "Бессмертного полка". Колонну возглавили ветераны войны, а также мэр Геннадий Кернес. Рядом с ним - нардепы Грановский и Рабинович.

За 50 метров до места возложения цветов им перегородило дорогу около 20 радикалов. Часть из них была в камуфляжной форме с надписью "Национальные дружины". Некоторые несли портреты участников УПА.

Молодые парни возрастом 17-25 лет на некоторое время "возглавили" колонну, но подойдя к вечному огню разошлись, дав возможность участникам основного шествия возложить цветы.

На мемориале прошло небольшое концертное поздравление для ветеранов войны, а также пехотный марш. Дальнейшее возложение цветов мемориалу проходило под перекличку двух сторон события - одни кричали:"Спасибо деду за победу" и "фашизм не пройдет", другие же скандировали "Соава Украине" и "Бандера, Шухевич наши герои".

Совместно с политиками на мемориале представители УПЦ провели панихиду о погибших во Второй мировой, после чего официальная делегация ушла. На протяжении дня к мемориалу Славы продолжают прибывать люди, которые также решили посетить память погибших.

Не обошлось в Харьекве и без столкновений. Первая предпосылка возникла на входе к мемориалу, когда один общественный активист заметил на портрете одного из участников "Бессмертного полка" напечатанную версию георгиевской ленты. Активист требовал вызвать наряд полиции, но его оттеснили сами участники шествия, даже не дав ему возможность зайти на территорию мемориала.

А вот силовое столкновение произошло уже возле вечного огня, когда один из радикалов после выкрика "Бандера, Шухевич- наши герои" получил удар от кого-то в толпе.

Полиция мгновенно стала кордоном между радикалами и "Бессмертным полком", применив слезоточивый газ.

В целом в городе царит праздничное настроение, на мемориале люди поют песни советских и военных лет, так как "Катюша", "Священная война". Также в Харькове ожидаются концерты для ветеранов в парке им.М.Горького, возле оперного театра и на памятных местах в разных районах города и области.

11:39 На Аллее славы ветеранов ждет "Деморда" - сторонники Порошенко, которые кричат "Слава Украине". Ветераны отвечают им, что "Фашизм не пройдет".

11:27 "Страна" нашла наградные документы дедушки Владимира Зеленского - Семена Ивановича. Его данные есть в базе "Память народа".

Дед новоизбранного президента родился в Кривом Роге в 1924 году. Он был командиром минометного взвода, а потом командиром стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии. В 1944 году он получил два ордена Красной звезды. Войду закончил в звании гвардии лейтенанта.

На сайте есть также описание подвига дедушки Владимира Зеленского.

"Товарищ Зеленский Семен Иванович в боях с 23 января по 9 февраля 44 года своим минным взводом подавил огонь минбатареи, двух станковых пулеметов и трех ручных пулеметов... 1 февраля за селом Александровка... уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров.... Отбил 4 атаки и занял трофейный склад", - сказано в документе.

Также Семен Зеленский "увидев подбитого танкиста, приказал бойцу занять танк и оттуда вести огонь из пулемета по атакующей пехоте противника".

11:22 Владимир Зеленский сегодня приехал в Кривой Рог и пришел на могилу к дедушке-фронтовику Семену Ивановичу Зеленскому.

11:10 Возле площади Славы участников шествия хотели встретить члены "Демократичной сокири", человек 40 с характерной символикой, но полиция загородила решеткой выход с улицы Суворова.

11:02 Перед началом акции "Бессмертный полк" в центре Киева была задержана мать погибшей экс-нардепа "Партии регионов" Елена Бережная. Ее задерживали и в прошлом году.

Женщина пыталась пройти на периметр проведения марша в футболке в цветах георгиевской ленты. После перепалки и отказа прекратить правонарушение Бережная была задержана полицейскими.

На самом деле правозащитница, как и в прошлом году, была в фирменной футболке Zara.

10:58 Порохобот Денис Антипов вышел на акцию с портретом порнозвезды Саши Грей.

10:50 Интересно, что продвигаемый властями День примирения 8 мая даже не вышел вчера в тренды Google по Украине. Это говорит о том, что основная масса населения не воспринимает этот день праздничным и не совсем понимает, кто с кем должен примиряться.

Некоторые люди искали "8 мая праздник" или "красный мак", но не более.

10:42 По запросу "День перемоги" в украинском Google сейчас лидирует Хмельницкая область. Далее идут Житомир, Волынь, Винница и Черкассы.

Русскоязычный запрос наиболее популярен в Крыму, Одессе, Харькове и Донбассе.

10:35 В Москве проходит главный парад Победы. Как всегда - с военным маршем и Путиным.

10:33 Как отмечают День Победы в Днепре. Прямая трансляция.

10:25 Шествие Бессмертного полка началось. Люди двинулись от метро Арсенальная к Аллее Славы. В руках они держат прортреты своих родственников, которые воевали с гитлеровцами, а также плакаты "Никто не забыт и ничто не забыто".

Видео "Страны".

10:21 "С Днем Победы. Никакого не "примирения", а победы, ради которой погибли миллионы. И никакой не победы отдельных личностей, а общей. Выгнали-догнали-наказали. Несмотря на глупость отдельных высших чинов, несмотря на нечеловеческие условия. Не кто-то там "великий", а советский солдат выиграл эту войну. И ему слава", - блогер Анатолий Шарий.

10:16 Как киевляне собираются у метро "Арсенальна", чтобы отпраздновать День победы. Видеорепортаж "Страны". Внутри - Петр Порошенко, митрополит Онуфрий и пререкания С14 с участниками Бессмертного полка.

10:14 Видео, как пенсионерку с красной звездой несколько полицейских силой выводят из толпы.

10:13 Ульяна Супрун опубликовала пост, в котором никого ни с чем не поздравила, зато обрушилась на "русский мир", опубликовав фото Арьи Старк.

10:09 Люди прибывают. Участников акции будет много, как и в прошлом году.

10:04 Полиция взяла в кольцо пожилую женщину с красной звездой на пилотке. Ответили ее в сторону. Говорят, что провоцирует и просят показать документы. Собравшиеся люди просят ее отпустить. Кто-то крикнул: "Фашисты!"

10:00 У метро стоят радикалы из С14. Послушали, о чем они говорят:

- Мы до ветеранов до...бываемся?

- За ордена нет, но если есть георгиевская ленточка, то да

- Это оранжевый, чёрный и синий?

- Без синего.

9:56 Порохоботы начали комментировать визит Порошенко на Аллею славы сегодня. Главная идея - что президент молодец, раз пришел. А ведь мог бы и не прийти, ведь он уже не обязан это делать.

9:53 Ветераны на Аллее Славы.

9:51 Под Кривым Рогом радикалы забросали камнями автобус, который должен был доставить в город людей на празднование Дня победы. Разбили лобовое стекло.

Фото опубликовал в Facebook нардеп Александр Вилкул.

9:48 Вокруг метро Арсенальная - забор с пропускной системой и много-много полиции.

9:45 Противники Бессмертного полка тоже где-то рядом.

9:39 Порошенко раньше всех пришел к Вечному огню, возложил цветы и уехал. Все происходило под траурную музыку. Вместе с президентом приехал премьер Владимир Гройсман и глава ПЦУ Епифаний.

9:37 А мэр Харькова Геннадий Кернес тем временем призвал вернуть центральному проспекту города имя маршала Георгия Жукова.

9:36 Колонну начнут выстраивать в 10 часов утра.

9:26 У Киевского дворца детей и юношества, где пройдут официальные мероприятия, замечен министр обороны Степан Полторак.

9:24 Рядом с метро развернулась буйная торговля цветами.

9:22 У выхода из метро "Арсенальная" кордоны полиции. Всех подозрительных обыскивают. За станцией метро тоже с пару десятков "космонавтов" - полицейских при полной амуниции и в защитных шлемах.