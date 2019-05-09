Команда нового президента Украины Владимира Зеленского рассматривает планы по списанию 7 миллиардов гривен долга ФОПам по единому социальному взносу (ЕСВ), накопившегося с 2016 года.

Об этом передает Новое время.

Как сообщил Данил Гетманцев, отвечающий за экономическое и налоговое направление в будущей администрации президента Владимира Зеленского, ФОПам могут списать 7,4 млрд грн задолженности по ЕСВ, которая накопилась по состоянию на 1 января 2019 года.

"Значительная часть этих ФОПов - спящие. Проблема введения "подушного налога" на ФОП в 2016 году состояла в том, что многим пришлось закрыться без какого-либо переходного периода, даже тем, кто реально работал, но, например, сезонно", - объяснил проблему Гетманцев.

Он отметил, что этот вопрос еще должен пройти общественное обсуждение, после чего будет разработан окончательный вариант соответствующего проекта закона. "Планируется сначала публичное обсуждение, учет замечаний, а затем внесение в Верховную Раду в качестве законодательной инициативы президента", - сказал Гетманцев.

Ранее "Страна" сообщала, что у Зеленского не собираются запускать волну антипереименований городов.