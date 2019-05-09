Сегодня ночью, 9 мая, в Киеве на Северном мосту Skoda врезалась в патрульную машину, которая затем врезалась в Lexus. В результате тройного ДТП пострадал один из водителей, он попал в больницу. Об этом сообщает Информатор.

Авария произошла около 01:30 на Северном мосту. Как сообщил водитель Lexus, аварию спровоцировал автомобиль Skoda. Все три авто двигались в одном направлении. Skoda влетела сзади в машину патрульной полиции. А та въехала в Lexus, который ехал впереди.

Фото: kiev.informator.ua

Отмечается, что в результате ДТП травмировался водитель Skoda. Его госпитализировали врачи скорой помощи. На данный момент нет точной информации о состоянии здоровья пострадавшего.

Фото: kiev.informator.ua

По данным источников, у Skoda смят капот. У патрульной машины, как и у Lexus, повреждена задняя часть. На месте происшествия работали два наряда полиции и скорая помощь. Детали происшествия устанавливаются.

Напомним, что под Киевом пьяный депутат насмерть сбил пожилого мотоциклиста и его сына.

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