Рынок облигаций Китая в этом году может пережить самый крупный дефолт в истории. Об этом говорит исследование Bloomberg.

Согласно полученным данным, за первый триместр года китайские компании заявили о дефолте по внутренним облигациям, который оценивается в $5,8 млрд. Этот показатель почти в 3,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Кроме того, скорость роста дефолта тоже увеличилась, что может привести к дефолту в размере $13 трлн.

Причины сложившейся ситуации эксперты видят в политике китайского правительства, направленной на борьбу с системой теневого банкинга, которая позволяла принимать решения по кредитам с меньшим контролем со стороны регулирующих органов. Это спровоцировало сокращение финансирования, чем и объясняют всплеск дефолта, начавшийся в конце 2017 года и продолжающийся сегодня.

По оценке Moody's Investors Service, короткие сроки погашения облигаций заставляют компании часто прибегать к рефинансированию. При этом банки неохотно кредитуют более слабые компании. Последние привыкли полагаться на теневые банки, чье число продолжает сокращаться из-за новой политики регулирования.

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