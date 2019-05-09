Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского не планирует начинать широкомасштабную кампанию по отмене переименований некоторых декоммунизированных городов.

Мячик в этом случае люди Зеленского перебросили на сторону самих территориальных общин. Советники нового президента считают, что с такой инициативой могут выступить сами жители этих городов, если парламент примет подготовленный командой Зеленского "закон о народовластии", который дает возможность проведения местных референдумов.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил Дмитрий Разумков, советник нового главы государства.

"Были прецеденты, когда переименовывались те или иные города, и население, граждане этих городов не поддерживали то или иное название. И было бы правильнее, чтобы это принималось не на уровне Верховной Рады, так как это было, например, с Кропивницким, а все-таки, чтобы решение, как будет называться город, принимали граждане этого города", - сказал он.

Видео: 112 Украина

"Можно было бы провести референдум, можно было бы определиться с названием, и это были бы ответственность и позиция граждан Кропивницкого, а не позиция депутатов", - добавил советник Зеленского.

Разумков отметил, что Зеленскому инициировать процессы по возвращению переименованным городам прежних названий нецелесообразно. Но если "закон о народовластии" будет принят и жители переименованного города захотят провести соответствующий референдум, то это их право, считает советник избранного президента.

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