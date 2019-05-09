Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что после того как покинет Банковую, он все-равно останется в большой политике, чтобы защитить евроатлантический курс Украины.

Об этом он рассказал во время выступления на акции "Первая минута мира", сообщает Укринформ.

"В том, чтобы защитить европейский и евроатлантический курс Украины, вижу для себя главный смысл и мотивацию оставаться в политике и после того, как вскоре сложу полномочия Президента Украины", - сказал Порошенко.

По его словам, ЕС и НАТО является залогом единства и безопасности на нашем континенте, а также являются гарантией национальной безопасности Украины и безопасности каждого украинского гражданина.

"В европейской цивилизации мы видим корни своей идентичности. Цель путинского контроля над историей откровенно провозглашена. Он хочет восстановить российскую империю и растворить украинцев в "едином народе", как будто в серной кислоте", - подчеркнул Президент.

Напомним, что 8 мая Украина отметила День памяти и примирения, а 9 мая отмечает - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Ранее "Страна" сообщала, что как уходящий президент спешит наводнить Верховный суд "нужными" людьми.